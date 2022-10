Unfall in Welzheim

5 Eine 62 Jahre alte Autofahrerin geriet in Welzheim auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Welzheim kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Die Fahrbahn musste komplett gesperrt werden.















In Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Peugeot gegen 16 Uhr von der Laufenmühle kommend in Richtung Welzheim.

Auf Höhe einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Autofahrer, der in einem Mercedes Vito unterwegs war.

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim war mit drei Fahrzeuge und 14 Einsatzkräften vor Ort. Rettungskräfte und ein Notarzt waren mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort.