Unfall in Weilheim: Zeugen gesucht – angefahrenes Kind fährt davon

1 Der Unfall geschah an einer Ampel. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Pius Koller

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Weilheim (Kreis Esslingen) um Zeugenhinweise. Ein Kind war angefahren worden, dann aber weitergefahren. Ob es verletzt wurde, ist unklar.











Link kopiert

﻿ Ein Kind auf einem Fahrrad ist am Montagabend in Weilheim (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen und danach weggefahren. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 19.40 Uhr in der Oberen Grabenstraße. Ein 20-Jähriger fuhr dort mit einem Audi in Richtung einer Tankstelle, als ein Mädchen auf einem Fahrrad an der Ampel Weilerweg die Straße überquerte.

Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Das Mädchen stürzte zu Boden, setzte sich danach jedoch wieder auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Der Fahrer meldete den Vorfall anschließend der Polizei.

Das Kind war etwa zehn bis 13 Jahre alt. Ob sich das Mädchen bei dem Unfall verletzte, ist unklar. Auch die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls ist noch nicht geklärt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 021 / 50 10 um Hinweise.