Unfall in Weilheim unter Teck Kind auf Gehweg von Auto angefahren – leicht verletzt in Klinik

Ein 63-Jähriger hat am Montag in Weilheim (Kreis Esslingen) beim Abbiegen einen Jungen auf einem Roller übersehen und angefahren. Das Kind stürzte und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.