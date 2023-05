1 Der Mann wird vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Foto: picture alliance /Nicolas Armer

Am Dienstagvormittag stürzt ein 35-Jähriger in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) von einer Leiter und wird schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Link kopiert

Schwer verletzt worden ist ein 35-jähriger Arbeiter bei einem Unfall am Dienstagvormittag in einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Weilheim/Teck. Der Mann bestieg gegen 11.30 Uhr eine Leiter, um auf ein vier Meter hohes Podest zu gelangen.

Dabei verlor er laut Polizei den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Arbeiter wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle in eine Klinik verbracht. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung von Sachverständigen des Gewerbeaufsichtsamtes die Ermittlungen aufgenommen.