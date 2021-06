Unfall in Weilheim

1 Laut Polizei wurde der schwer verletzte Rollerfahrer in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Laut Polizei hat es am Mittwoch in Weilheim einen Unfall gegeben, bei dem ein 78-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Weilheim - Am Mittwochnachmittag, gegen 15.00 Uhr, wollte laut Polizei ein 78-Jähriger mit seinem Roller von einem Tankstellengelände auf die Zeller Straße einbiegen. Hierbei übersah der 78-Jährige eine 31-jährige Lenkerin eines Pkws Smart, welche auf der vorfahrtsberechtigten Zeller Straße in Richtung Aichelberg unterwegs war. Der Zweiradfahrer prallte seitlich gegen den Pkw Smart und kam hierbei zu Fall.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 78-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf mehrere hundert Euro und am Pkw Smart auf circa 2.000 Euro.