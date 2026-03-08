1 Ein Fahrgast hat in Weilheim einen Unfall verursacht, weil er nach dem Taxifahrer gegriffen hat. Foto: picture alliance/dpa

Am frühen Samstagmorgen ist in der Weilheimer Lerchenstraße ein Verkehrsunfall passiert, bei dem ein Taxi von der Fahrbahn abkam und im Anschluss mit vier geparkten Fahrzeugen kollidierte. Gegen 4.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Taxi durch die Lerchenstraße, mit einem 46 Jahre alten Fahrgast auf dem Beifahrersitz.

Laut der Polizei schlief dieser zunächst, erwachte dann aber plötzlich, griff aus noch unbekanntem Grund nach dem Taxifahrer und zog ihn unvermittelt heftig am rechten Arm. Das hatte zur Folge, dass das Taxi nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit insgesamt vier am Straßenrand geparkten Autos kollidierte.

Weit mehr als zwei Promille

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann fest, dass der Fahrgast ziemlich betrunken war. Ein Alcomat-Test erbrachte einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille. Verletzt wurde bei dem kuriosen Unfall niemand. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des entstandenen Sachschadens dauern noch an. Das Taxi sowie ein geparkter Fiat wurden allerdings so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.