Unfall in Weilheim im Kreis Esslingen

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Weilheim (Kreis Esslingen) mit einem zwölfjährigen Mädchen zusammengestoßen. Die Schülerin musste mit mehreren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.















Ein zwölfjähriges Mädchen hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen in Weilheim mehrere Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Wie die Polizei mitteilte, war eine 55-Jährige gegen 8.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kirchheimer Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zum Bildungszentrum Wühle stand ein Linienbus auf der Gegenfahrbahn, der nach links abbiegen wollte. Die Autofahrerin passierte den Bus.

Zwölfjährige überquert Zebrastreifen hinter Bus

Zur gleichen Zeit überquerte die Zwölfjährige mit ihrem Mountainbike einen Zebrastreifen, der sich hinter dem Bus befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Mädchen verletzt wurde. An den Fahrzeugen war laut Polizei nur geringer Schaden entstanden.