Unfall in Weilheim

1 Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa//Monika Skolimowska

Eine 71-jährige Frau ist am Montagmittag in Weilheim (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.















Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine Fußgängerin bei einem Unfall am Montagmittag im Weilheimer Stadtteil Egelsberg zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 46-Jährige kurz vor 14 Uhr mit ihrem Auto in der Egelsbergstraße in Richtung Fußballplätze unterwegs, als eine 71-jährige Frau dort zu Fuß die Fahrbahn überquerte.

Der Wagen erfasste die Fußgängerin. Die 71-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Auto ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden.