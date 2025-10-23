Unfall in Weilheim: Auto überschlägt sich – Feuerwehr befreit 25-Jährige

1 Die Feuerwehr holte den Fahrer aus dem Wagen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei Weilheim hat sich am Donnerstagmorgen ein Auto überschlagen. Die Feuerwehr musste die eingeschlossene Fahrerin befreien, bevor sie in eine Klinik gebracht wurde.











﻿ In Weilheim (Kreis Esslingen) hat sich am Donnerstagmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Laut Polizei ist eine 25-jährige Frau gegen 6.40 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Egelsberg unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Parkplätze beim Stadion ist ihr Fiat Punto in einer Linkskurve aus noch unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne, die vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Danach überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen.

Die leicht verletzte Fahrerin war zunächst im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in eine Klinik. Die Feuerwehr stellte den Fiat mit Muskelkraft wieder auf die Räder, bevor ein Abschleppdienst das Auto abholte.

Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei rund 5.000 Euro. Über die Höhe des Schadens an der zerstörten Laterne ist noch nichts bekannt. Mitarbeiter des Bauhofs beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe, der Verkehr wurde bis zur Bergung des Wagens einspurig vorbeigeleitet.