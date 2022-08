1 In Weilheim musste die Polizei am Dienstag zu einem Verkehrsunfall ausrücken. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

In Weilheim (Kreis Esslingen) kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden zwei Personen offenbar leicht verletzt.















Im stockenden Verkehr kam es am Dienstag in der Zeller Straße in Weilheim (Kreis Esslingen) zu einem Auffahrunfall. Eine 39-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr auf der Zeller Straße. Dabei übersah die Frau offenbar wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit, dass der Verkehr vor ihr stockte. Sie fuhr auf den Wagen eines 56-Jährigen auf, durch die Wucht wurde dieser auf das Auto davor geschoben. Die 58-jährige Fahrerin des vordersten Wagens wurde dabei leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin wollte ebenfalls einen Arzt aufsuchen, da sie Schmerzen hatte. Bei dem Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro, ein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war vorsorglich mit zehn Einsatzkräften vor Ort.