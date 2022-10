Asiatische Hornisse in Baden-Württemberg "Bienenkiller" offiziell in Bad Wildbad nachgewiesen

Die Asiatische Hornisse gilt als invasive Art, die sich in Europa hauptsächlich von Bienen ernährt. Dadurch können große Verluste bei Bienenvölkern entstehen. Jetzt wurde sie erstmals in Bad Wildbad nachgewiesen. Was ist jetzt zu tun?