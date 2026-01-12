Unfall in Waldshut-Tiengen: Familienauto kollidiert mit Lkw – Baby stirbt

1 Das fünf Monate alte Kind erlag seinen Verletzungen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mehrere Tage nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto gibt die Polizei tragische Neuigkeiten bekannt. Ein Säugling ist gestorben.











Ein Baby ist nach einem Zusammenstoß zwischen dem Auto einer fünfköpfigen Familie und einem Lastwagen gestorben. Das fünf Monate alte Kind erlag nach dem Unfall im Süden Baden-Württembergs am Wochenende seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Fahrerin des Autos auf die Gegenspur geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Sechs Menschen erlitten demnach bei dem Unfall am Mittwoch auf der Bundesstraße 34 bei Waldshut-Tiengen Verletzungen, mehrere von ihnen schwere. Unter den Verletzten seien drei Kinder im Alter von fünf Monaten bis drei Jahren gewesen. Sie wurden in Kinderkliniken geflogen. Weitere Details gab es bislang nicht.