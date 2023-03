Gleichberechtigung im Parlament Wie die Grünen in Bayern mehr Frauen ins Parlament bringen wollen

Um das Thema Gleichberechtigung in Parlamenten wird leidenschaftlich gestritten. Nachdem in Brandenburg und Thüringen die Verfassungsgerichte entsprechende Gesetze abgelehnt haben, wagt die Opposition in Bayern einen neuen Vorstoß.