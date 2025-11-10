Unfall in Unterfranken: Todesopfer von Wildflecken waren Schwestern

1 Bei dem Unfall kamen zwei Schwestern ums Leben. Foto: Pascal Höfig/NEWS5/dpa/Pascal Höfig

Zwei Autos stoßen in Unterfranken frontal ineinander. Während der Unfallverursacher überlebt, können die Einsatzkräfte zwei Schwestern nicht mehr helfen.











Die bei einem Unfall in Unterfranken getöteten jungen Frauen waren Schwestern. Das sagte eine Polizeisprecherin. Die 16- und die 19-Jährige stammten aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Ihr Wagen war am Sonntagmorgen bei Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) mit dem Auto eines 50-Jährigen zusammengeprallt. Der Mann kam aus bisher unbekanntem Grund nach links von der Straße ab, touchierte eine Leitplanke und kollidierte schließlich mit dem entgegenkommenden Auto der Frauen.

Die Schwestern starben noch an der Unfallstelle. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.