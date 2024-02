Unfall in Unterensingen: Vorfahrt genommen – 12 000 Euro Schaden

Unfall in Unterensingen

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Unterensingen (Kreis Esslingen) ist am Montagabend hoher Schaden entstanden. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen und dessen Fahrer die Vorfahrt genommen.











Am Montagabend hat eine 69-Jährige in Unterensingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt einer 68-Jährigen missachtet und so einen Unfall verursacht. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 12 000 Euro.

Die 69-Jährige wollte gegen 19.50 Uhr mit ihrem Auto von der Nürtinger Straße auf die Unterensinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch das Auto der 68-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin musste daraufhin vom Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt werden, weil sie sich leicht verletzt hatte. Ihr Auto wurde abgeschleppt, weil die Airbags teilweise ausgelöst worden waren.