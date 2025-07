Unfall in Unterensingen: 38-Jährige stürzt schwer mit E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

Unfall in Unterensingen

1 Die Frau musste vor Ort behandelt werden und dann in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Bei einem Unfall in Unterensingen hat sich eine 38-Jährige schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um den genaueren Hergang zu klären.











Eine 38 Jahre alte Frau hat sich am Mittwochmittag in Unterensingen (Kreis Esslingen) bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor 14 Uhr in der Seerosenstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau während der Fahrt zu Boden. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung und brachte sie anschließend in eine Klinik.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die den Sturz beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07 02 2 / 92 24 0 entgegen.