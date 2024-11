Unfall in Unterensingen: 24-Jährige bei Zusammenstoß verletzt

Unfall in Unterensingen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/David Breidert

Bei einem Unfall in Unterensingen ist am Dienstag eine 24-Jährige verletzt worden.











Am Dienstag hat sich gegen 16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall am Ortsbeginn von Unterensingen (Kreis Esslingen) ereignet. Eine 24-jährige Fahrerin eines Chevrolet wollte nach Angaben der Polizei von der Esslinger Straße nach links auf die K 1219 abbiegen.

Dabei übersah sie einen von links kommenden Peugeot, der von einer 55-Jährigen in Richtung Zizishausen gesteuert wurde und nahm diesem die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Bei der Kollision erlitt die Unfallverursacherin Verletzungen unbekannten Ausmaßes und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 13.000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich für den Verkehr gesperrt, was insbesondere im Feierabendverkehr zu Behinderungen führte.