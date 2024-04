Unfall in Ulm: Zweite Frau nach Unfall mit Straßenbahn gestorben

Unfall in Ulm

1 Die Frau war vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Ulm ist nun auch eine zweite Frau gestorben.











Link kopiert

Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Ulm ist nun auch eine zweite Frau gestorben. Die 87-Jährige erlag am Freitag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehr als eine Woche zuvor war bereits eine 86-Jährige im Krankenhaus an den Unfallfolgen gestorben.

Bei dem Unfall Anfang April war der Wagen einer 59-Jährigen beim Abbiegen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dann seitlich gegen einen Ampelmast geprallt. Die Frau hatte nach Polizeiangaben wohl eine rote Ampel missachtet, weswegen es zu dem Unfall kam.

Die 59-Jährige wurde leicht verletzt, die 86 und 87 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die drei Frauen aus dem stark beschädigten Auto. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.