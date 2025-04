Unfall in Überlingen: Frau wird von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Unfall in Überlingen

1 Die Polizei vermutet, dass die Frau den Wagen beim Parken nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hatte. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Eine 74 Jahre alte Frau ist auf einem Parkplatz in Überlingen (Bodenseekreis) von ihrem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Sie wurde am Samstagmittag unter dem Wagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer befreiten die Frau mit Hilfe von Gabelstaplern. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Die Polizei vermutet, dass die Frau den Wagen beim Parken nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hatte. Als die 74-Jährige das Auto beladen habe, sei es losgerollt und erfasste die Frau.