Unfall in Tübingen: Auto rutscht Abhang hinunter – drei Frauen schwer verletzt

1 Drei Frauen wurden bei einem Unfall in Tübingen schwer verletzt (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Drei Frauen kommen nach einem Unfall in Tübingen ins Krankenhaus. Warum ihr Auto plötzlich von der Fahrbahn abkam, ist noch völlig unklar.











Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße in Tübingen sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Der Wagen einer 43-Jährigen kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Gebüsch und rutschte einen Abhang hinunter, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrerin sowie ihre 20 und 15 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden zunächst vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Keine der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, hieß es.