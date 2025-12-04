Unfall in Stuttgart-West: Auto kollidiert mit Linienbus – zwei Verletzte und hoher Schaden

5 Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Alfa Romeo und ein Linienbus kollidieren am Donnerstag in der Schwabstraße in Stuttgart-West. Die Autofahrerin und der Busfahrer werden leicht verletzt. Was bekannt ist.











Eine 36-jährige Alfa Romeo-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto in der Schwabstraße in Stuttgart-West gegen einen SSB-Linienbus gekracht. Zum Unfallzeitpunkt wartete der Bus an einer Bushaltestelle. Die 36-Jährige und der 55 Jahre alte Busfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Alfa Romeo-Fahrerin gegen 15 Uhr in der Schwabstraße aus Richtung Schwabtunnel kommend, als sie kurz vor der Kreuzung mit der Rotebühlstraße aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen den Bus der Linie 42 prallte, der an einer Bushaltestelle stand und in Richtung Erwin-Schöttle-Platz unterwegs war.

Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der Alfa Romeo musste abgeschleppt werden.