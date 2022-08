Unfall in Stuttgart-Vaihingen

6 Das Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht in Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkommt und gegen eine Ampel kracht.















Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in Stuttgart-Vaihingen von der Straße abgekommen und in der Folge gegen ein Ampelmast und ein Verkehrsschild gekracht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige gegen 3.45 Uhr mit seinem Chrysler auf der Robert-Koch-Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Vollmoellerstraße nach rechts von der Straße abkam und gegen die Ampel und das Verkehrsschild prallte.

Mann verliert Führerschein

Das Schild wurde dabei aus seiner Verankerung gerissen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus – der 17-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm den betrunkenen Autofahrer den Führerschein weg. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro.