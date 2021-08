4 In Stuttgart-Zuffenhausen ist ein Auto gegen einen Baum geprallt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart-Zuffenhausen muss die Polizei am Morgen zu einem Unfall ausrücken. Ein Auto ist gegen 6.45 Uhr gegen einen Baum geprallt. Die Mitfahrer erleiden Verletzungen.

Stuttgart - Am frühen Mittwochmorgen hat sich in Stuttgart-Zuffenhausen ein Unfall ereignet. Nach Informationen der Polizei ist gegen 6.45 Uhr an der Zabergäustraße eine 58-jährige Autofahrerin, die in Richtung Neuwirtshaus unterwegs war, mit ihrem SUV aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt gegen einen Baum geprallt.

Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin auch drei Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren. Die drei Mitfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen – ein Rettungswagen war vor Ort. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere Tausend Euro.