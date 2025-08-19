Unfall in Stuttgart: Sucht die Polizei den Treppen-Fahrer?

1 Der BMW ragte ein Stück über die Oberkante der Treppe, die zur Unterführung Richtung Bohnenviertel führt. Foto: STZN

Die Partyszene steht vor einem Rätsel: Wer war der Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag mit seinem BMW bedrohlich auf der Treppe oberhalb des White Noise an der Eberhardstraße hing? Es wird wohl ein Rätsel bleiben. Denn die Polizei sieht keinen Anlass, nach dem Mann zu suchen. Wegen der Ordnungswidrigkeit, von der Straße über den Gehweg falsch abgebogen zu sein, werde sie keine Ermittlungen bemühen. Der Aufwand wäre zu groß.

Einen möglichen Anlass, doch noch in Ermittlungen einzusteigen, würde der Tatverdacht der Sachbeschädigung liefern, wenn bei der Irrfahrt etwas kaputtgegangen wäre. Das werde nun noch geprüft. Dazu müssten auch die Eigentumsverhältnisse geklärt werden – erst, wenn man wisse, welcher Teil des Bauwerks wem gehöre, könne man das genau ergründen.

Der Autofahrer war am Sonntag gegen 2 Uhr von der Eberhardstraße – einer Fahrradstraße – falsch abgebogen und über den Gehweg bis an die Treppenkante gefahren. Dort stoppte er, die Vorderräder hingen in der Luft. Augenzeugen, die in der Bar des White Noise zu Gast waren, berichteten gegenüber unserer Zeitung, sie hätten einen gewaltigen Schreck erlitten, weil sie kurz befürchteten, das Auto könnte die Treppe hinab rauschen. Es blieb aber stehen und wurde mit der Hilfe von Passanten, die sich unter die Vorderkante des Wagens stellten und schoben, bis die Hinterräder wieder griffen und er wegfahren konnte. Die Polizei wurde nicht alarmiert, da sie ohnehin in der Nähe unterwegs war, berichtete ein Sicherheitsmann des Clubs.

E ine mögliche – gleichwohl nicht bestätigte – Unfallursache ist ein Wegweiser bei dem Treppenabgang . Dort ist ein Pfeil, der zum Parkhaus Schwabenzentrum weist. Für zu Fuß gehende Personen, versteht sich angesichts der Treppe. Diesen Pfeil könnte der Fahrer falsch verstanden haben und den Durchlass als Einfahrt zum Parkhaus aufgefasst haben. Da er sich aber nirgends gemeldet hat, weiß man das nicht.