1 Eine 29-jährige Polizistin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

In der Nacht zum Samstag hat sich in Stuttgart ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 29-jährige Polizeibeamtin leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht derweil nach Zeugen.

Stuttgart - Am frühen Samstagmorgen hat sich in Stuttgart-Mitte ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Streifenwagen beteiligt war. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 49-jährige Fiat-Fahrerin gegen 4.45 Uhr auf der Heilbronner Straße stadteinwärts und bog auf Höhe der Sparda-Bank nach links in die Straße Am Hauptbahnhof ab.

Gleichzeitig war eine 29-jährige Polizeibeamtin in ihrem Streifenwagen in Richtung Pragsattel unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei zog sich der Beifahrer der 29-Jährigen – ein 38-jähriger Polizist – leichte Verletzungen zu. Die 49-jährige Fiat-Fahrerin und die Fahrerin des Streifenwagens blieben derweil unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89904100 bei der Polizei zu melden.