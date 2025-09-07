Unfall in Stuttgart: Radfahrer stürzt und bleibt auf Bergheimer Steige liegen – Sperrung

6 Die Bergheimer Steige in Stuttgart-Weilimdorf musste am Sonntagnachmittag kurzzeitig gesperrt werden. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Am Sonntagnachmittag ist in Stuttgart-Weilimdorf ein Rennradfahrer schwer gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik.











Link kopiert

Auf der Bergheimer Steige in Weilimdorf ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer schwer gestürzt. Die Strecke musste daraufhin kurzfristig gesperrt werden.

Der Mann sei kurz vor 15 Uhr zu Fall gekommen und auf der Fahrbahn liegen geblieben, sagt ein Sprecher der Stuttgarter Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage. Er habe sich ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und sei von dern Rettungskräften in eine Klinik gebracht worden. Offenbar hatten zuvor Zeugen erste Hilfe geleistet.

„Weil die Straße an der betroffenen Stelle sehr eng ist, gab es für etwa 20 Minuten eine Vollsperrung“, sagt der Polizeisprecher. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen sei es aber nicht gekommen.