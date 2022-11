Unfall in Stuttgart

Ein Porschefahrer hat sich bei einem Unfall im Stuttgarter Pragtunnel leichte Verletzungen zugezogen.

Der Mann sei mit seinem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache gegen eine Tunnelwand gekracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich in am 8.40 Uhr und Fahrtrichtung Zuffenhausen.

Nähere Angaben zum Unfallgeschehen konnten die Beamten zunächst nicht machen.