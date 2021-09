Unfall in Stuttgart

8 Die Polizei ermittelt den Unfallhergang Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

In Feuerbach ist am frühen Donnerstagmorgen eine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei klärt noch die Details.

Stuttgart - Am frühen Donnerstagmorgen ist in Stuttgart eine 56-jährige Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Sie sei noch an der Unfallstelle gestorben, meldet die Polizei. Zum Unfallzeitpunkt war es noch dunkel.

Die Route der Radfahrerin ist noch nicht klar

Die Frau war gegen 6 Uhr mit ihrem Pedelec an der Kreuzung der Rüdiger- und der Heidestraße unterwegs. Dort stieß sie mit einem Auto zusammen. Der 50-jährige Autofahrer war auf der Heidestraße unterwegs. Er sei vom Killesberg her gekommen. Welche Route genau die Frau gefahren war, ist aktuell noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei. Man vermute, dass sie von der Rüdigerstraße in Richtung Alarichstraße gefahren sei. Auf der Kreuzung der Rüdiger- und der Heidestraße kam es zum Zusammenstoß der Pedelecfahrerin und des Autos.