Unfall in Stuttgart-Ost: Stadtbahn und Smart kollidieren – Fahrerin aus Auto befreit

3 Durch den Unfall wurde die Smart-Fahrerin eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie. Foto: SDMG

Am Dienstagabend ereignet sich in Stuttgart-Ost ein Unfall mit einer Stadtbahn und einem Smart. Die Autofahrerin wird eingeklemmt und muss befreit werden. Was bislang bekannt ist.











Eine Stadtbahn und ein Smart sind am Dienstagabend in Stuttgart-Ost an der Stadtbahnhaltestelle Metzstraße kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhrt eine 41-Jährige in ihrem Smart gegen 18.30 Uhr die Neckarstraße vom Neckartor herkommend in Richtung Villastraße entlang und bog dann nach links in die Sedanstraße ab. Dabei stieß sie mit einer Stadtbahn zusammen, die in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Smart noch mehrere Meter im Gleisbereich mitgeschleift.

Durch den Unfall sei die Autofahrerin, die laut Polizei allein im Smart unterwegs war, eingeklemmt worden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Stuttgart. Einsatzkräfte konnten sie mit einer hydraulischen Schere und einem Spreizer aus dem deformierten Auto befreien. Die Polizei gibt an, dass die 41-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt wurde und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zwei Fahrgäste in der Stadtbahn, im Alter von 52 und 27 Jahren, verletzten sich der Polizei zufolge leicht und konnten durch Rettungskräfte vor Ort behandelt werden.Die Fahrgäste wurden mit Hilfe von Nottreppen aus der Stadtbahn geführt, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Stadtbahn-Unfall führte zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Durch den Unfall waren die Gleise an der Haltestelle zeitweise gesperrt. Bei den Stadtbahnlinien U1, U2 und U14 kam es in der Folge zu Beeinträchtigungen, meldete der Verkehrsverbund Stuttgart am Abend auf seiner Störungsseite.

Nachdem der Smart aus dem Gleisbereich geborgen wurde, konnte laut Polizei gegen 19.40 Uhr der Stadtbahnverkehr wieder frei gegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf übr 60.000 Euro. Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711 89904100 zu melden.