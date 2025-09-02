Unfall in Stuttgart-Ost: Stadtbahn streift parkenden Lkw – Strecke unterbrochen

1 Die Strecke der Linie U4 ist derzeit unterbrochen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Achim Zweygarth

In Stuttgart-Ost ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem parkenden Lkw gekommen – mit Folgen für den Stadtbahnverkehr. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, streifte gegen 14.30 Uhr eine Stadtbahn im Vorbeifahren einen parkenden Lkw. Dabei wurde voraussichtlich niemand verletzt.

Der Unfall hat Folgen für Fahrgäste der Stadtbahnlinie U4. Denn die Strecke der U4 zwischen den Haltestellen Bergfriedhof und Wangener-/Landhausstraße in Richtung Untertürkheim Bf ist laut dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) derzeit unterbrochen. Die Streckenunterbrechung soll voraussichtlich bis 16.10 Uhr andauern. Der VVS bittet Reisende, ihre Verbindung vor Fahrtantritt online zu überprüfen.

Stadtbahnunfall in Stuttgart-Ost sorgt für Streckenunterbrechung

Laut VVS werden die Stadtbahnen der Linie U4 in Fahrtrichtung Untertürkheim Bahnhof zwischen Bergfriedhof und Wangener-/Landhausstraße über die Strecke der Linie U9 über Raitelsberg und Schlachthof umgeleitet. Die Haltestellen Ostendplatz, Ostheim Leo-Vetter-Bad und Gaisburg können demnach nicht bedient werden.

An der Haltestelle Wangener-/Landhausstraße wird nach VVS-Angaben in Fahrtrichtung Untertürkheim Bahnhof abweichend die Haltestelle der Linie U9 bedient. Fahrgäste aus Richtung Hölderlinplatz zu den Haltestellen Ostendplatz, Ostheim-Leo-Vetter-Bad und Gaisburg werden gebeten, bis zur Haltestelle Wangener-/Landhausstraße zu fahren und von dort die Stadtbahnen in Richtung Hölderlinplatz zu nutzen.

Fahrgäste von den Haltestellen Ostendplatz, Ostheim-Leo-Vetter-Bad und Gaisburg in Richtung Untertürkheim Bahnhof rät der VVS zunächst in Richtung Hölderlinplatz bis zur Haltestelle Bergfriedhof zu fahren und dort auf die Stadtbahnen in Richtung Untertürkheim Bahnhof umzusteigen.

Zwischen der Stuttgarter Innenstadt und Ostendplatz können laut VVS auch die Busse der Linie 42 genutzt werden – und zwischen Schlachthof und Ostendplatz die Busse der Linie 45.