Unfall in Stuttgart-Ost: Autofahrerin zeigt Mittelfinger und drängt 27-Jährigen in Tunnel ab

1 Im Berger Tunnel ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Nach einem Vorfall im Berger Tunnel im Stuttgarter Osten wird ein Autofahrer leicht verletzt. Was die Polizei zu den Abläufen an Heiligabend berichtet.











Link kopiert

Eine Autofahrerin soll in Stuttgart einem anderen Fahrer den Mittelfinger gezeigt und ihn anschließend von der Straße abgedrängt haben. Der 27-jährige Mann kollidierte mit der Wand im Berger Tunnel im Osten der Stadt und wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Verursacherin soll einfach davongefahren sein.

Die Frau soll an Heiligabend direkt hinter dem Wagen des 27-Jährigen gefahren sein und mehrfach gehupt haben. Dann sei sie auf die rechte Spur gewechselt und machte den Angaben zufolge die unflätige Geste. Der 27-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus.