Unfall in Stuttgart-Nord: Auto im Gleisbett – zeitweise Verspätungen und Ausfälle im Stadtbahnverkehr

Im Stuttgarter Norden ist ein Auto am Donnerstagabend auf Abwegen unterwegs gewesen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, landete das Fahrzeug gegen 19 Uhr nahe der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof im Gleisbett – und blockierte zeitweise den Stadtbahnverkehr.

Besonders die Stadtbahnlinien U5 und U6 waren von dem Unfall betroffen. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilte, wurden beide Linien umgeleitet. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei (Stand 20.40 Uhr). Laut dem VVS kann es allerdings noch zu Fahrplanabweichungen kommen.

Bei dem Unfall gab es nach ersten Informationen der Polizei keine Verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.