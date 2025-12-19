Unfall in Stuttgart-Mühlhausen: Fußgänger von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt – Strecke gesperrt

5 Am Freitagabend ist es zu einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Mühlhausen gekommen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Freitagabend kommt es in Stuttgart-Mühlhausen zu einem schweren Unfall. Ein Fußgänger wird von einer Stadtbahn erfasst. Was bisher bekannt ist.











Bei einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Mühlhausen ist am Freitagabend ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde der Mann von einer Stadtbahn erfasst. Ein Rettungsdienst ist mit dem Verletzten auf dem Weg in ein Krankenhaus.

Laut Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) ist die Aldinger Straße zwischen der Hofener Brücke und der Mönchfeldstraße aufgrund des Unfalls gesperrt. Der Stadtbahnverkehr auf der betroffenen Strecke eingestellt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Unfallaufnahme dauert an (Stand: 18.59 Uhr). Angaben zum genauen Unfallhergang können derzeit noch nicht gemacht werden.

Weitere Informationen folgen.