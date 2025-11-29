Unfall in Stuttgart-Möhringen: Vier Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung – Polizei sucht Zeugen

1 Bei den Unfall in Möhringen wurden vier Personen verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/via www.imago-images.de

Vier Personen werden bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um zu klären, wer der Beteiligten grün hatte.











Link kopiert

Bei einem schweren Unfall in Stuttgart-Möhringen sind am Samstag vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wer bei dem Unfall auf der Kreuzung Plininger Straße und Kurt-Schumacher-Straße Grün hatte.

Den Angaben zufolge fuhr ein 81-Jähriger kurz vor 15 Uhr in Richtung Fasanenhof über die Kreuzung. Zeitgleich fuhr ein 44-Jähriger in Richtung SI-Centrum. Auf der Kreuzung stießen die beiden Mercedes der Männer dann zusammen.

Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Schaden auf mehrere zehntausend Euro, zudem wurden der 81-Jährige, sowie drei Mitfahrer des 44-Jährigen leicht verletzt. Weil beide Fahrer sagten, die Ampel habe für sie Grün gezeigt, sucht die Polizei nun Zeugen, um den genauen Hergang zu klären. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 34 00 an die Polizei zu wenden.