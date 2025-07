Unfall in Stuttgart-Mitte: Porsche und Mercedes kollidieren auf Kreuzung – eine Person verletzt

Unfall in Stuttgart-Mitte

6 Zwei Autos sind bei einem Unfall in Stuttgart-Mitte kollidiert – eine Person wurde laut Polizei verletzt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Eine Person ist bei einem Unfall in Stuttgart-Mitte verletzt worden. Zwei Autos sind auf einer Kreuzung in der Nähe des Hauptbahnhofs kollidiert – ein Fahrzeug kippte zur Seite.











Eine Person ist bei einem Unfall in Stuttgart-Mitte am Dienstagabend verletzt worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zwei Autos krachten demnach auf einer Kreuzung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Wagenburgtunnel ineinander. Die Wucht des Aufpralls war offenbar so groß, dass ein Fahrzeug – ein Mercedes – zur Seite kippte.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Kreuzung am Gebhard-Müller-Platz. Die Beamten nahmen den Unfall auf und sperrten währenddessen einen Fahrstreifen. Zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch zum Unfallhergang war zunächst nichts bekannt.

