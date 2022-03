Unfall in Stuttgart-Giebel

1 Der Autofahrer missachtete wohl das Rotlicht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Weil ein Autofahrer vermutlich das für ihn geltende Rotlicht missachtet, stößt er in Stuttgart-Giebel mit einer Stadtbahn zusammen. Es entsteht ein Schaden von rund 30.000 Euro.















Bei einem Unfall in Stuttgart-Giebel ist am Freitagabend ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Laut Angaben der Polizei wollte ein 72-jähriger Fahrer eines VW Touran gegen 17.50 Uhr vom Schildkrötenweg nach rechts in die Engelbergstraße abbiegen. Dabei missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht, wodurch es zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn kam.

Der 72-Jährige sowie der 28-jährige Stadtbahnfahrer blieben unverletzt. Auch von den Fahrgästen zog sich niemand Verletzungen zu. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Stadtbahnverkehr war bis circa 19.30 Uhr beeinträchtigt.