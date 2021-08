Unfall in Stuttgart

5 Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar

Am späten Freitagnachmittag ereignet sich auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart ein schwerer Unfall. Eine Fußgängerin zieht sich dabei schwere Verletzungen zu.

Stuttgart - Auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart hat sich am späten Freitagnachmittag ein schwerer Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ereignet. Nach Informationen der Polizei wurde die 61-jährige Frau gegen 17 Uhr auf Höhe der Fürstenstraße von einem 56-jährigen Autofahrer, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, erfasst und schwer verletzt.

Polizei muss Fahrstreifen sperren

Sie soll nach ersten Erkenntnissen zuvor bei Rot über die dortige Fußgängerampel gelaufen sein. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, waren vor Ort und kümmerten sich um die verletzte Frau, die anschließend in eine Klinik gebracht wurde. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Frau musste ein Fahrstreifen gesperrt werden – es kam im Bereich der Theodor-Heuss-Straße zu größeren Verkehrsbehinderungen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.