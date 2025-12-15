Zeugen in Stuttgart-Mitte gesucht: 20-Jährige liegt auf Fahrbahn – und wird von Streifenwagen erfasst

20-Jährige liegt auf Fahrbahn – und wird von Streifenwagen erfasst

Eine 20-jährige Frau liegt am Montag in Stuttgart-Mitte auf der Fahrbahn, als sie von einem Streifenwagen erfasst und schwer verletzt wird. Es werden Zeugen gesucht.











Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist am frühen Montagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße eine 20 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Die junge Frau lag nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der Fahrbahn, als es gegen 4.30 Uhr zum Zusammenstoß kam.

Demnach war eine 35-jährige Polizeibeamtin mit dem Streifenwagen in Richtung Rotebühlplatz unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 20 die auf dem linken Fahrstreifen liegende Frau erfasste. Warum sich die 20-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf der Straße befand, sei derzeit noch unklar.

Fußgängerin nach Unfall mit Streifenwagen schwer verletzt

Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Fußgängerin und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme war die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Rotebühlplatz zeitweise gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0711/899 041 00 zu melden.