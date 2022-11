Neuartiges Kunsterlebnis in der Schleyerhalle „Monets Garten“ kommt für drei Monate nach Stuttgart

Hineinsteigen in ein Kunstwerk und es mit allen Sinnen genießen: „Monets Garten“ verspricht einen Rausch an Farben, Klängen und Düften. Mindestens drei Monate lang soll die animierte Ausstellung in Stuttgart bleiben – nach Erfolgen in New York und Berlin.