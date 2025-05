Unfall in Stuttgart-Feuerbach: 14-Jährige an Haltestelle von Stadtbahn erfasst

14-Jährige an Haltestelle von Stadtbahn erfasst

Unfall in Stuttgart-Feuerbach

7 Zu einem Stadtbahnunfall mit einer Verletzten ist es am Freitagnachmittag gekommen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Am Freitagnachmittag kommt es in Stuttgart-Feuerbach zu einem Stadtbahnunfall. Dabei wird eine 14-Jährige verletzt. Die Hintergründe.











Eine 14-Jährige ist am Freitagnachmittag in Feuerbach von einer Stadtbahn erfasst worden. Dabei wurde sie sich leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Haltestelle „Sportpark Feuerbach”.

Die 14-Jährige überquerte gegen 16.30 Uhr die Gleise an einem Z-Übergang von links nach rechts. Eine Stadtbahn der Linie U16, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, erfasste sie dabei. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in beide Richtungen bis 17.40 Uhr unterbrochen.