Unfall in Stuttgart-Wangen: 23-jähriger prallt mit BMW gegen Lkw – Trümmerteile auf der Fahrbahn

Ein BMW kracht gegen einen Lkw: In Stuttgart-Wangen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall.

Am Montagabend kommt es in Stuttgart-Wangen zu einem Verkehrsunfall. Ein BMW prallt gegen einen Lkw. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.











Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend in Stuttgart-Wangen in der Nähe der Otto-Konz-Brücken gekommen. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. Verletzt habe sich niemand, der Sachschaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 19.30 Uhr an der Ampel an den Otto-Konz-Brücken und bog anschließend nach links in die Straße Am Westkai ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen dabei nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Auflieger eines Lastwagens.

Trümmerteile und Öl verschmutzen Straße

Durch den Aufprall entstand an dem BMW ein Totalschaden. Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn, zudem lief Öl aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Verunreinigung zu beseitigen.

Der Einsatz der Polizei war nach Angaben der Sprecherin gegen 20.50 Uhr beendet. Verkehrsbeeinträchtigungen habe es nicht gegeben.