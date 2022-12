Viel Musik in Stuttgart vor Heiligabend Weihnachten ist mehr als „O du fröhliche“

An Weihnachten wird viel gesungen – nicht nur altbekannte Weisen erklingen. Bei den Fantas in der Schleyerhalle sind die Fans hin und weg, MadChick of Soul lassen die Alte Reithalle beben, der „Heilige Mittag“ wird immer beliebter. Zur After-Show der Rapper geht’s ins Malo.