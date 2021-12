Stuttgarter Wahrzeichen Der Besuch des Fernsehturms wird deutlich teurer

Wer den Fernsehturm besuchen will, zahlt mit Beginn des neuen Jahres 10,50 Euro statt bisher neun Euro (also 16,7 Prozent mehr). Die Jahreskarte kostet künftig 40 statt 30 Euro. Die Betreiber begründen die Erhöhung mit dem Rückgang der Gästezahlen in der Pandemie.