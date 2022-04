1 Wegen eines Unfalls auf Höhe des Neuen Schlosses ist die B14 Richtung Bad Cannstatt derzeit gesperrt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Wer am Donnerstagabend mit dem Auto von der Stuttgarter Innenstadt nach Bad Cannstatt will, muss sich auf Verzögerungen einstellen. Die B14 ist derzeit voll gesperrt.















Wegen eines schweren Unfalls in der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart auf Höhe des Neuen Schlosses ist die B14 in Fahrtrichtung Bad Cannstatt derzeit vollständig gesperrt (Stand: 18.10 Uhr). Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren zwei Fahrzeuge an dem Auffahrunfall beteiligt.

Der Schaden werde derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Es kann zu Staus kommen.