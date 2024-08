Unfall in Stuttgart: Autofahrer missachtet Rotlicht und stößt mit Stadtbahn zusammen

1 Eine 36-jährige Frau wurde bei dem Unfall verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 33-jähriger Autofahrer ist in Stuttgart-Weilimdorf mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Zuvor missachtete er wohl ein Rotlicht.











Beim Zusammenstoß eines Autos und einer Stadtbahn ist am Sonntag in Stuttgart-Weilimdorf eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-Seat-Fahrer gegen 15 Uhr auf der Föhrichstraße in Richtung Weilimdorf unterwegs, als er an der Kreuzung Föhrichstraße und Weilimdorfer Straße beim Abbiegen in die Weilimdorfer Straße mutmaßlich das Rotlicht missachtete und in der Folge mit der Stadtbahn der Linie U6 zusammenstieß, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Polizei sucht Zeugen

Seine Beifahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu – sie kam laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. In der mit circa 20 Fahrgästen besetzten Stadtbahn wurde niemand verletzt. Der Schaden lag nach ersten Schätzungen bei rund 30.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für circa eine Stunde gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89904100).