Zwei Menschen zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Ein schwerer Unfall ereignet sich am Dienstagnachmittag kurz vor Stuttgart-Sillenbuch. Zwei Menschen werden dabei verletzt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.















Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Stuttgart in den Gegenverkehr geraten – mit schwerwiegenden Folgen. Nach Angaben der Polizei war der 58-Jährige gegen 15.10 Uhr mit seinem VW auf der Kirchheimer Straße in Richtung Sillenbuch unterwegs, als er kurz nach der Haltestelle Ruhbank aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zunächst den Jaguar eines 18-Jährigen streifte, bevor er frontal mit einem Audi zusammenstieß.

Bei dem Unfall zogen sich der Unfallverursacher und der 35-jährige Audi-Fahrer Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzten. Sie kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefonnummer: 0711/89904100).