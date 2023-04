4 In Stuttgart ist ein Auto in eine Bushaltestelle gekracht. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In Stuttgart-Vaihingen prallt am Freitagabend ein Auto in eine Bushaltestelle. Eine Person soll sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben. Der oder die Fahrerin flüchtet.















Link kopiert

Am Freitagabend ist ein Auto in Stuttgart-Vaihingen in eine Bushaltestelle gekracht. Nach ersten Information der Polizei soll sich dabei eine Person, die sich am Unfallort befand, schwere Verletzungen zugezogen haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr an der Bushaltestelle Waldburgstraße.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos – mutmaßlich ein BMW – soll nach dem Unfall Fahrerflucht begangen haben – eine Fahndung nach dem Fahrzeug läuft derweil auf Hochtouren. Weitere Details zum Unfallhergang kann die Polizei derzeit noch nicht nennen. Die Ermittlungen laufen, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.