Unfall in Stuttgart: Audi überschlägt sich und landet auf dem Dach

In Münster hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet.

In Stuttgart-Münster verliert am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlägt sich und landet schließlich auf dem Dach.











Schwerer Unfall in Stuttgart-Münster: Am Donnerstagvormittag verlor eine Autofahrerin nach Angaben der Polizei an der Kreuzung Neckartalstraße / Reinhold-Maier-Brücke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Audi überschlug sich in der Folge und landete auf dem Dach.

Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine Ampel wurde beim Zusammenstoß komplett umgefahren. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Weitere Informationen in Kürze.