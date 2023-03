Unfall in Stuttgart

3 Am Mittwochmorgen hat sich ein Auto auf der B 14 in Stuttgart überschlagen. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Am Mittwochmorgen überschlägt sich ein Auto auf der Bundesstraße 14 in Stuttgart. Der Verkehr muss umgeleitet werden. Wie geht es dem jungen Fahrer?















Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in Stuttgart von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße 14, als der Mann vom Schattenring in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Nach dem Unfall in der Leonberger Straße musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der junge Fahrer des VW Touran blieb unverletzt.