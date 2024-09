Unfall in Stuttgart: 17-Jähriger in der Innenstadt tödlich verunglückt

1 In Stuttgart hat es ein Verkehrsopfer vor dem Planietunnel gegeben - ein Jugendlicher kam mit seinem Kleinkraftrad ums Leben. (Symbolbild) Foto: Archiv/SDMG / Friebe

Ein Jugendlicher stürzt mit seinem Motorrad vor dem Planietunnel – und stirbt noch am Unfallort. Er ist das sechste Unfallopfer in diesem Jahr.











Ein 17-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in der Schlossstraße in der Innenstadt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen war der Jugendliche gegen 23.15 Uhr mit seinem Yamaha-Kleinkraftrad in Richtung Charlottenplatz unterwegs, als er vor der Einfahrt in den Planietunnel zu Fall kam. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er an den Unfallfolgen verstarb. Nach ersten Angaben der Polizei war er alleinbeteiligt.

Über den genauen Unfallhergang machte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen zunächst keine Angaben, da die Ermittlungen noch im Gange seien. Näheres solle später mitgeteilt werden.

Der 17-Jährige ist der sechste Verkehrstote in diesem Jahr in Stuttgart. Dabei handelte es sich um zwei Autofahrer, einen Pedelecfahrer, einen Fußgänger bei einem Stadtbahnunfall und zwei Motorradfahrer. Einer hatte für besonderes Aufsehen gesorgt – ein 61-jähriger Motorradpolizist, der bei einer Polizeieskorte im Juni in Degerloch tödlich verunglückte.